Свыше 200 кубометров мусора убрали в Балашихе в апреле
Месяц чистоты и порядка проходит в Балашихе. С начала месяца в округе убрали более 200 кубометров мусора.
Территорию приводят в порядок работники отдела дорожного хозяйства управления «Благоустройство Балашихи». На улицах трудятся 55 сотрудников и более 30 машин спецтехники.
Рабочие убирают мусор, очищают парковочные карманы, моют остановки, чистят разделительные ограждения. Все это продолжат делать и дальше.
Месяц чистоты и порядка продлится в Подмосковье до 27 апреля.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел» , участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.
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