Свыше 200 кубометров мусора убрали в Балашихе в апреле

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Работы по благоустройству набережной Павшинской Поймы запланированы на этот год. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. У нас появятся шесть новых набережных. Работы пройдут по программе „Формирование комфортной городской среды“ в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“» -сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На обновленной набережной сделают пешеходный мост через реку Банька. Для любителей бега проложат беговую дорожку длиной 500 метров. У воды появится амфитеатр и зоны отдыха.

Работы на набережной планируется завершить в конце августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел» , участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

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