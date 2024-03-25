Свыше 200 картин представят на выставке «Величие: страна и люди» в Химках

Спортсменка из Электростали Екатерина Ханиева стала чемпионкой России по голболу спорта слепых. В первенстве страны принимали участие девять регионов.

Среди девушек первое место заняла команда Московской области. В ее состав вошла Екатерина Ханиева, которая и стала чемпионкой страны по голболу спорта слепых. Она является воспитательницей физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Мир спорта „Сталь“.

«Поздравляем Екатерину и ее тренера Сергея Песенько», - подчеркнули в администрации городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. В его состав вошли ледовая арена с трибунами, рассчитанными на 230 зрительских мест, спортивный зал, шесть раздевалок, тренерские кабинеты, склад для инвентаря, медицинский блок, кафе, а также несколько административных и технических помещений.

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