Свыше 200 иностранцев встали на учет по месту пребывания через МФЦ Каширы с начала года

Как сообщили в ведомстве, через «Госуслуги» собственник жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца или человека без гражданства.

«Уведомить МВД о том, что у заявителя остановился иностранец, владелец жилья обязан по закону. Это временный учет по месту пребывания. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти в МФЦ или отделение МВД. Получение государственных услуг в электронном виде имеет явное преимущество», - сказала директор МФЦ Каширы Светлана Колосова.

Услуги Федеральной миграционной службы стали одними из самых популярных. Это оформление на постановку на учет по месту пребывания, регистрация иностранцев по месту жительства и снятие с учета.

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