Свыше 200 фонтанов запустят в Подмосковье 27 апреля

Спортсменка из Главного управления подмосковной Росгвардии лейтенант полиции Алина Бордей завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по плаванию. Турнир проводился среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти страны.

Как рассказали в ведомстве, спортсмены состязались в плавании на спине, брассом, баттерфляем, вольным стилем на дистанциях 50 и 100 метров, а также в комплексном плавании и командной эстафете на дистанции 200 метров.

Алина Бордей завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин.

Сотрудница Росгвардии является мастером спорта по плаванию и ежегодно участвует в ведомственных соревнованиях, занимая призовые места.

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