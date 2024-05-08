Свыше 200 фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье

Южное озеро откроют в Черноголовке после благоустройства 24 августа. В масштабный проект вложат 358 миллионов рублей. О том, что появится на территории, и что еще облагородят в округе, в интервью 360.ru рассказал глава муниципалитета Роман Хожаинов.

Южное озеро - одно из самых популярных и любимых жителями мест отдыха в Черноголовке. Площадь территории составляет около 25 гектаров. Рядом реконструируют спортивные объекты, тротуары и пешеходные дорожки, а на пляже меняют песок.

По словам Хожаинова, на территории будет работать вай-фай, там установят новые урны и скамейки, комнату матери и ребенка, а также бордюры. Основной задачей при благоустройстве поставили сохранить природный ландшафт, поэтому пешеходные и велосипедные дорожки проложат так, чтобы не приходилось вырубать деревья.

Как отметил глава округа, самая главная ценность муниципалитета - это люди, которые также внимательно относятся ко всем работам, что проводит администрация.

«Самое главное богатство - это люди, очень образованные, они очень переживают за наш округ, внимательно относятся ко всем работам, которые администрация проводит», - сказал он.

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