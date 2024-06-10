Свыше 200 дорог отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту в 2024 году

«Что касается ремонта покрытия - он будет проведен как в черте населенных пунктов, так и на подъездах к ним: более 220 километров будет отремонтировано в деревнях и селах, порядка 90 километров - на высокоинтенсивных трассах региона: Волоколамском, Пятницком, Можайском, Каширском, Осташковском шоссе и других», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За пять лет по нацпроекту в Московской области в порядок привели свыше пяти тысяч километров покрытия. По словам спикера, в этом году также запланировано открытие путепровода через ж/д в Опалихе.

«Работы на объекте ведутся с 2022 года, в настоящее время готовность составляет 35%», - подчеркнул Брынцалов.

Помимо этого, к концу года планируется завершить строительство Северного обхода Лобни. В его рамках появится новая развязка на Рогачевском шоссе, которая обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе. До конца года также завершится строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару и Уфу до Челябинска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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