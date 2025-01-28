Свыше 200 дорог к достопримечательностям отремонтировали в Подмосковье за 6 лет

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье отремонтировали свыше 2,5 тысячи участков дорог, которые ведут к социальным объектам, туристическим местам и другим точкам притяжения жителей.

«С 2019 по 2024 специалисты „Мосавтодора“ и дорожные организации отремонтировали более 200 участков региональных дорог к туристическим местам - путь к заповедникам, музеям, усадьбам, церквям, монастырям и соборам стал гораздо комфортнее», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Самым протяженным отремонтированным участком стала дорога Серпухов - Данки - Турово, где в 2022 году обновили свыше 20 километров покрытия. Она проходит по Приокско-Террасному заповеднику, а также ведет к храмам и питомникам зубров.

Проезд также стал комфортнее к Зарайскому кремлю, музею «Новый Иерусалим», Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и другим достопримечательностям.

Рядом с туристическими местами также обустроили тротуары. Они появились на улицах Московской и Первомайской в Зарайске , а также на улице Кольцо в Дмитрове.

Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году их продолжат в рамках его преемника - «Инфраструктура для жизни».