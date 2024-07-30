Свыше 200 дольщиков переедут в новостройку в ЖК «Благовест» в Сергиевом Посаде

На территории городского округа Пушкино прошла акция «Вода России». Глава городского округа Максим Красноцветов и депутат Московской областной думы Михаил Жданов вместе с жителями очистили приток реки Учи от мусора и сухих веток.

Неравнодушные жители совместно с депутатом Московской областной думы и главой округа приняли участие во всероссийской акции по очистке объектов «Вода России». Более 500 метров территории ручья, притока реки Учи, протекающего в микрорайоне Кавезино, очистили от травы, сухой поросли, мусора и покрышек.

«Проведена большая работа. Искренне благодарю всех за участие и неравнодушное отношение к вопросам экологии. Собрано порядка 200 кубических метров мусора и сухостоя. В акции приняли участие около 50 человек», - поделился глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» по инициативе министерства природы. За 10 лет более 9,5 миллионов участников из 89 регионов страны очистили свыше 10 тысяч водоемов и собрали около 11 миллионов мешков мусора.

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