Свыше 200 дольщиков переедут в новостройку в ЖК «Благовест» в Сергиевом Посаде
Свыше 200 дольщиков получат ключи от квартир в жилом комплексе «Благовест» в Сергиевом Посаде. Акты приема-передачи недвижимости уже подписали 213 семей.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, всего новоселье отметят 227 дольщиков.
Строительство комплекса началось в 2012 году. Из-за финансовых трудностей работы приостановили и возобновили в 2021-м при участии Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.
«Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия», - отметили в ведомстве.
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