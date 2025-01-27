Свыше 200 человек расселили из аварийного жилья Подмосковья за неделю

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Всего за неделю в Подмосковье расселили 80 жилых помещений, рассказали в региональном Минстрое. Их общая площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Работу провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В семи городских округах Подмосковья: Одинцовский, Павловский Посад, Пушкинский, Пущино, Ступино, Шатура, Бронницы на минувшей неделе переселяли граждан из аварийного жилищного фонда», - рассказали в ведомстве.

Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также сертификаты или выкупную стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек.