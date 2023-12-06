06 декабря 2023, 14:36

Свыше 200 человек приняли участие в музыкальном конкурсе «Живой микрофон» в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики творческих школ и колледжей России приняли участие в музыкальном конкурсе «Живой микрофон». Более 200 человек выступили в школе искусств имени Верстовского в Химках.

Участниками конкурса стали дети в возрасте от семи до 17 лет. «Живой микрофон» провели в 6-й раз.

«В течении первых трех лет он проводился в статусе межзонального конкурса и, доказав свою популярность и востребованность, получил статус областного конкурса. Чтобы попасть в финальную часть конкурса, все участники прошли предварительный отбор по видеозаписям в номинациях: соло, актерский дуэт и сцена из спектакля», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Гран-при получили ученики детской школы искусств имени Верстовского. Музыканты из Центральной детской школы искусств тоже стали лауреатами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Химки конкурсы
06 декабря 2023, 15:09
МЖД отремонтировала более 300 километров путей с начала года
МДЖ
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За 11 месяцев МЖД отремонтировала 305,4 километра пути и уложила 207 комплектов стрелочных переводов. Значительная часть новой инфраструктуры создана для запуска двух новых диаметров — Апрелевка — Железнодорожная и Крюково — Раменское.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что работы выполнены в том числе на участках Воскресенск - Пески (12,5 километра), Санино - Поточино (9,8 километра), Чисмена - Волоколамск (девять километров), Санино - Орехово-Зуево (8,7 километра), Овражки - Гжель (8,2 километра), Бронницы - Виноградово (5,9 километра), Москва-Товарная - Царицыно (12,6 километра), Авсюнино - Шатура (20,4 километра).

Более 50% всех работ выполнили по технологии закрытого перегона, что позволяет концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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Поезда
06 декабря 2023, 14:59
Шахматистка из Подмосковья стала призером двух всероссийских турниров
Федерация шахмат Московской области
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Спортсменка из Подмосковья Маргарита Лысенко выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по шахматам. Она заняла второе место в финале Рапид Гран-При России и третье — в финале Блиц Гран-При России.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турнир прошел с 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске. Там за победу боролись 14 человек. На следующий день, 4 декабря, Маргарита выиграла бронзу в финале Блиц Гран-При России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
06 декабря 2023, 14:59
Министерство инвестиций Подмосковья рассказало об уникальном производстве соусов в Балашихе
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Форт-н XXI» в Балашихе производит более 300 наименований майонезов, кетчупов, кондитерских изделий и другой продукции. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области заявили, что предприятие работает уже более 20 лет, а специалисты владеют различными технологиями приготовления соусов.

У компании есть собственная лаборатория, которая позволяет улучшать рецептуру и технологию продукта под индивидуальные потребности клиента. Например, продукцию можно изготавливать по заданным характеристикам жирности, кислотности, вкуса и других параметров.

Так, на предприятии производят термостабильные кремы, которые активно применяются в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Отмечается, что компания работает не только с крупными российскими торговыми сетями, но и экспортирует свою продукцию в другие страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Балашиха
06 декабря 2023, 14:52
Здание за 33 миллиона рублей стало самым дорогим лотом на торгах в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Комитет по конкурентной политике Подмосковья определил самый дорогой лот на имущественных торгах за неделю. Им оказалось здание с земельным участком в Реутове.

На аукционах с 27 ноября по 1 декабря самая высокая финальная цена была зафиксирована на продаже здания с участком 15 соток. Лот расположен в поселке Володарского городского округа Реутов и предназначен под бытовое обслуживание. Стартовая цена составляла 12,6 миллиона рублей, но 19 участников увеличили стоимость в 2,6 раза. Итог - 33 миллиона рублей в год.

Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Недвижимость

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