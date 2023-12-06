Свыше 200 человек приняли участие в музыкальном конкурсе «Живой микрофон» в Химках

Участниками конкурса стали дети в возрасте от семи до 17 лет. «Живой микрофон» провели в 6-й раз.

«В течении первых трех лет он проводился в статусе межзонального конкурса и, доказав свою популярность и востребованность, получил статус областного конкурса. Чтобы попасть в финальную часть конкурса, все участники прошли предварительный отбор по видеозаписям в номинациях: соло, актерский дуэт и сцена из спектакля», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Гран-при получили ученики детской школы искусств имени Верстовского. Музыканты из Центральной детской школы искусств тоже стали лауреатами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».