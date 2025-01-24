24 января 2025, 11:39

Свыше 200 аварийных зданий и недостроев снесли в Подмосковье в 2024 году

Фото Минимущества
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Работа по ликвидации муниципальных объектов незавершенного строительства продолжается в Подмосковье. В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали, что в 2024 году в регионе ликвидировали 203 таких строения.

За год 174 здания снесли, пять привели в порядок. Еще 27 объектов будут восстанавливать, в том числе в порядке приватизации.

В планах на два ближайших года еще 414 зданий. По каждому из них проведен анализ и созданы цифровые дорожные карты.

264 объекта недостроя планируется снести, 53 - привести в нормативное состояние и 94 объекта - вовлечь в хозяйственный оборот. Часть из них предложат бизнесу по программе «Недвижимость за 1 рубль».

Недвижимость
24 января 2025, 13:18
Студенты из Дмитрова очистили от мазута более 6 тысяч квадратных метров берега в Анапе
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Молодежь Дмитрова присоединилась к ликвидации последствий разлива мазута в Анапе. Они участвуют в уборке берегов совместно с добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей, отряда «Юный разведчик» и Центра «Помощь».

Волонтерам из Дмитрова выдали экипировку и средства индивидуальной защиты. Ребята занимаются очисткой более четырех километров пляжа в районе Анапы.

Сейчас удалось очистить свыше 6,5 тысячи квадратных метров береговой линии, собрать почти 14 тысяч мешков загрязненного песка и грунта и спасти 104 птиц и одного щенка.

«Дмитровская молодежь проявила невероятную самоотверженность, откликнувшись на призыв о помощи. Такие инициативы укрепляют наше общество и демонстрируют, что вместе мы способны преодолеть любые трудности», - сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Волонтеры Дмитров Экология Анапа
24 января 2025, 13:05
Подмосковье заняло 2-е место в национальном туристическом рейтинге за 2024 год
Медиасток.рф
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Журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» представили результаты национального туристического рейтинга за 2024 год. Лидером стала Москва, а на втором месте — Подмосковье.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что это уже десятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма. Для составления рейтинга проанализировали данные и публикации в СМИ. Важными критериями оценки стали также мнения федеральных и региональных экспертов.

Основными показателями развития туристической отрасли считаются доходность сферы, состояние гостиничной и санаторно-курортной отрасли, популярность региона у путешественников, которые приезжают на несколько дней. На рейтинг влияют также интерес иностранцев к региону, туристическая уникальность, уровень преступности. Также учитывалась экспертная оценка специалистов медиагруппы «Отдых в России».

Для каждого показателя эксперты составили 16 таблиц и провели ранжирование на основе анализа открытых источников. После этого таблицы объединили в одну, где по сумме баллов определили лидеров и аутсайдеров.

Отдых Туризм Рейтинги
24 января 2025, 12:49
Итоги стажерской кампании за 2024 год подвели на предприятии в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» в прошлом году принял на практику и стажировку 66 молодых специалистов из средних и высших учебных заведений. Развитие и привлечение новых кадров является ключевым направлением деятельности компании.

Программу стажировки, предполагавшую заключение трудового договора на срок от трех до шести месяцев, прошли 29 человек. По ее результатам 13 стажеров продолжили работу на предприятии, девять из них уже переведены на постоянные должности, а двое планируют после завершения обучения в 2025 году пройти повторную стажировку. Среди стажеров были шесть студентов целевой группы «ВМУ» Воскресенского колледжа.

37 человек прошли практику на предприятии. Среди них были и студенты целевого обучения, имеющие перспективу перехода на стажировку или постоянную работу после достижения необходимого возраста и получения положительных отзывов.

Количество стажеров-электриков в 2024 году увеличилось. Для филиала «ВМУ» это направление приоритетно, учитывая потребность в квалифицированных кадрах. Шесть будущих электриков прошли стажировку в 2024 году, еще двое планируют присоединиться к программе в 2025 году.

Воскресенск Промышленность Образование
24 января 2025, 12:48
Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку продуктов питания
Медиасток.рф
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Подмосковных производителей продуктов питания пригласили на международную выставку в Узбекистане. Она пройдет с 8 по 10 апреля в Ташкенте.

Основным направлением выставки UzFood станет производство и переработка продуктов питания, а также технологии хранения и упаковки, методы обеспечения качества и безопасности, рассказали в подмосковном Мининвесте.

Ежегодно на этом мероприятии собираются крупные производители отрасли, а также поставщики, дистрибьюторы и клиенты из разных стран мира. Там также проведут семинары, мастер-классы и консультации с экспертами.

Подмосковные предприятия могут представить свои товары при содействии Фонда поддержки экспорта. Он возьмет на себя организацию, помощь с переговорами, а также траты на аренду и другие.

Зарегистрироваться как участник можно до 26 января по ссылке.

Экспорт Продукты Поддержка предпринимателей в Московской области

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