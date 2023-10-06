Свыше 20 женских консультаций Подмосковья привели к единому стандарту

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В медучреждениях появилась удобная мебель, кулеры с водой, вендинговые автоматы и телевизоры. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, администраторы учреждений также прошли тренинги бесконфликтного общения.

«На данный момент к единому стандарту в рамках проекта привели уже 21 женскую консультацию, а до конца года мы обновим еще 14», - сказала она.

В рамках нового стандарта работы в консультациях также появились новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременных. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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