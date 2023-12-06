Свыше 20 тысяч тонн удобрений закупили в Подмосковье для весенних полевых работ в 2024 году

Читайте нас в:

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, во время осенних полевых работ использовали 12,3 тысячи тонн удобрений. С их помощью в почву поступают питательные элементы, что позволяет увеличить урожайность.

«В Московской области продолжается закупка минеральных удобрений для проведения весенних полевых работ в 2024 году. На данный момент уже приобретено 21,4 тысячи тонн, законтрактовано - 1,8 тысяч тонн», - сказал он.

Больше всего удобрений минувшей осенью использовали в Сергиевом Посаде, Раменском, Серебряных Прудах, Зарайске, Клину и Ступине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».