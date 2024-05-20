Свыше 20 тысяч подростков трудоустроят в Подмосковье летом

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, для удобства родителей и детей трудоустрйоство подростков сделали цифровым.

«Более 20 тысяч подростков планируют трудоустроиться на время летних каникул в Подмосковье. Для удобства родителей и детей, трудоустройство мы сделали максимально удобным и цифровым. Уже сейчас подросткам доступно около девяти тысяч свободных вакансий, и их число с каждым днем увеличивается», - сказала она.

В Минсоцразвития добавили, что чаще всего подросткам предлагают вакансии ландшафтного дизайнера, упаковщика и вожатого. Им рекомендуют только проверенных работодателей. Помимо заработной платы несовершеннолетние получают материальную поддержку от центра занятости в размере 2,4 тысячи рублей.

Подать заявление и увидеть доступные вакансии можно по ссылке.

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