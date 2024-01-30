Свыше 20 тысяч подростков трудоустроились в Подмосковье в 2023 году

«В 2023 году трудоустроено 20,1 тысячи подростков, больше половины из них - 12 551 человек - работали в период летних каникул. Средняя зарплата молодых людей составила 18,2 тысячи рублей, что на 2,2 тысячи рублей больше, чем в 2022-м. Дополнительно к зарплате каждому выделяли по 2 250 рублей в месяц из бюджета региона», - сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Чаще всего подростки устраивались подсобными рабочими, озеленителями, дворниками и другими работниками по благоустройству.

Услугу по временному трудоустройству подростков можно получить на сайте «Работа России». Там же есть информация об актуальных вакансиях - на сегодняшний день несовершеннолетним доступно порядка двух тысяч предложений.

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