Свыше 20 тысяч новых семей образовалось в Подмосковье с начала года

«В этом году в Московской области уже поженились более 20 тысяч пар, и в этот праздничный день я желаю им благополучия и счастья. Пусть любовь и внимание друг к другу помогут преодолевать все жизненные трудности», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Парламентарий отметил, что День семьи, любви и верности олицетворяет высшие ценности, которые важно беречь и укреплять.

Для тех, кто решится создать семью в Московской области, созданы все условия. Совсем недавно в регионе запустили портал «Свадьба в Подмосковье», который поможет организовать красивое торжество.

Подать заявление на регистрацию брака можно на региональном портале госуслуг. Брак также можно заключить и в МФЦ. Процесс занимает всего 15 минут.

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