08 октября 2024, 20:36

Свыше 20 тысяч лошадей проверили на опасное инфекционное заболевание в Подмосковье

Медиасток.рф
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Сап — это серьезное инфекционное заболевание, причиной которого выступает бактерия Burkholderia mallei. Основным источником инфекции для человека являются непарнокопытные животные, такие как лошади, ослы, мулы, зебры и верблюды.

У животных заболевание проявляется через ряд признаков, среди которых можно выделить повышение температуры до 41 градуса, учащенное дыхание, снижение аппетита и увеличение лимфатических узлов.

Специалисты государственных ветеринарных лабораторий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области реализуют широкий комплекс мер для диагностики и профилактики сапа.

Эти меры включают клинические осмотры животных и лабораторные исследования. С начала текущего года было проведено более 21,3 тысячи тестов на выявление сапа, однако случаев заболевания пока не зарегистрировано.

В Минсельхозе Подмосковья настоятельно рекомендуют при появлении симптомов этого заболевания у животных незамедлительно обращаться к ветеринарным специалистам на ближайшие ветеринарные станции. Информацию о контактных данных и адресах можно найти на официальном сайте.

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Животные
08 октября 2024, 20:56
Отопление подали в более чем 1,3 тысячи многоквартирных домов Подольска
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В Подольске активно продолжается запуск отопления. Все 94 котельные города работают стабильно, обеспечивая теплом многоквартирные дома и социальные объекты.

Тепло уже поступило в 1320 из почти двух тысяч многоквартирных домов, и до конца недели планируется подключить оставшиеся.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что особое внимание уделяется началу отопительного сезона. «Неделю назад мы запустили полностью реконструированную котельную на улице Победы, 4. Сейчас она работает в половину мощности, обеспечивая теплом 41 многоквартирный дом и несколько социальных объектов», - сообщил Артамонов.

В процессе запуска отопления был выявлен технологический сбой на теплотрассах, которые обеспечивают ресурсом четыре учреждения образования. Воспользовавшись школьными каникулами, специалисты намерены устранить неполадки в кратчайшие сроки. В школе № 30 планируется установка индивидуального теплового пункта, работы по которой завершатся до пятницы, чтобы за выходные все объекты успели прогреться.

Григорий Артамонов поручил тщательно отслеживать обращения жителей по поводу завоздушивания систем отопления. Аварийные бригады должны оперативно реагировать на поступающие заявки и закрывать их в течение одного дня. Такая мера позволит быстро решать возникающие проблемы и обеспечивать комфортные условия для всех жителей Подольска.

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Подольск Отопление
08 октября 2024, 20:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» вынесли из леса нуждавшегося в помощи грибника
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с медицинскими работниками спасли 40-летнего мужчину, который почувствовал себя плохо во время сбора грибов. Инцидент произошел в лесу неподалеку от деревни Желомеено в Можайском городском округе.

Старший смены Михаил Дыкман сообщил, что на номер экстренных служб позвонила жена пострадавшего. Она рассказала, что супругу стало плохо, когда они вместе собирали грибы. После ухудшения состояния мужчины женщина решила обратиться за медицинской помощью.

По словам Дыкмана, на месте происшествия спасателей и медиков встретил сосед супружеской пары, который тоже пришел помочь. Врачи предоставили необходимую помощь, а затем спасатели при помощи мягких носилок перенесли мужчину из леса к машине скорой помощи. После этого грибника экстренно госпитализировали в медучреждение.

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Спасатели Скорая помощь
08 октября 2024, 18:45
Мастер-классы и забеги пройдут в парках Балашихи 9-13 октября
Пресс-служба администрации Балашихи
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В парках Балашихи на этой неделе запланированы различные мероприятия для жителей и гостей города. С 9 по 13 октября в нескольких парках пройдут творческие мастер-классы, вечерние и утренние забеги, а также спортивные программы для детей и взрослых.

Парк «Пехорка» станет площадкой для творческих мастер-классов от студии «Ампир», которые состоятся 9, 11 и 13 октября. Участники смогут освоить технику декупажа и научиться создавать уникальные изделия, такие как браслеты и броши из натуральной кожи. «Мы надеемся, что наши мастер-классы вдохновят людей на творчество и помогут развить новые навыки, » - отметила представитель студии.

Для любителей активного отдыха на этой неделе запланированы вечерние забеги «В закат» 8 и 10 октября в парке на Заречной. Утром 12 октября в Пестовском парке пройдет забег «5 верст», а 13 октября там же состоится семейная программа с интерактивными играми и спортивными эстафетами для детей и родителей.

Никольско-Архангельский парк приглашает всех желающих на занятия по скандинавской ходьбе 9 октября. Это мероприятие будет отличной возможностью для людей всех возрастов насладиться природой и поддержать физическую активность.

В парке на Солнечной 13 октября также проведут разминку и спортивные эстафеты. Эти мероприятия направлены на вовлечение горожан в активный образ жизни и укрепление духа сообщества.

На фоне осенней погоды парки Балашихи предлагают множество возможностей для активного и творческого отдыха. Все желающие могут выбрать подходящее мероприятие и провести время с пользой и удовольствием.

Мероприятия проводятся благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

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Отдых Балашиха Парки
08 октября 2024, 18:35
Всероссийский молебен у Казанской иконы Божией Матери проведут в Чехове
Медиасток.рф
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По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории России проходит Всероссийский молебен о победе с участием исторической Казанской иконы Божией Матери. Эта чудотворная святыня, перед которой молились Минин и Пожарский перед взятием Кремля, посетит 66 городов страны, начиная от Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом.

Предстоящий крестный ход станет II этапом Всероссийского молебна о победе. Первый этап проходил в 2023 году в течение почти шести месяцев - с 6 мая по 3 декабря. Тогда мощи великомученика Георгия Победоносца были принесены почти в 100 городов России. Теперь у верующих будет возможность помолиться о наших бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой перед иконой Казанской Божией Матери.

В Чехове икона будет находиться в Зачатьевском храме по адресу: г. Чехов, ул. Пушкина, 7.

Посетить святыню можно будет 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 6:30 до 16:00. Мероприятие открыто для всех возрастных категорий.

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Чехов Религия

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