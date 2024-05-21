Свыше 20 тысяч человек посетили выставки на акции «Ночь музеев» в Подмосковье

Читайте нас в:

Больше всего посетителей принял историко-художественный музей «Новый Иерусалим» - там побывали свыше десяти тысяч человек. Для посетителей провели квизы, игры и экскурсии.

Около трех тысяч человек посетили Серпуховский историко-художественном музей. Для гостей подготовили насыщенную программу с экскурсией по купеческому особняку и иммерсивной программой.

Лекции, экскурсии, мастер-классы и многое другое организовал мемориальный музей-заповедник Чайковского в Клину. Культурную программу посетили более 2,2 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Летние события уже в программе мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».