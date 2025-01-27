27 января 2025, 11:56

Свыше 20 тысяч человек посетили праздники в честь Дня студента в парках Подмосковья

Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздничные программы в честь Дня студента прошли в 89 подмосковных парках в минувшие выходные. Для молодежи провели концерты, беспроигрышные лотереи, викторины и многое другое. В мероприятиях поучаствовали более 20 тысяч человек.

Для гостей парков провели дискотеки на льду, интеллектуальные викторины и квизы, концерты и мастер-классы, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В Центральном парке в Щелкове прошла квест-игра, а также концерт с конкурсами и розыгрышами. В Зарайске для студентов провели вечер караоке и викторину, а также раздали сладкие подарки.

В парке «Фабричный» в Истре прошла дискотека на льду, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея.

В Серпухове прошли профориентационные беседы и спектакль, а в Подольске - мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

Праздники Студенты
27 января 2025, 11:05
Свыше 200 человек расселили из аварийного жилья Подмосковья за неделю
МинстройМО
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За неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселили 203 человека. Они получили новые квартиры, сертификаты или выкупную стоимость.

Всего за неделю в Подмосковье расселили 80 жилых помещений, рассказали в региональном Минстрое. Их общая площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Работу провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В семи городских округах Подмосковья: Одинцовский, Павловский Посад, Пушкинский, Пущино, Ступино, Шатура, Бронницы на минувшей неделе переселяли граждан из аварийного жилищного фонда», - рассказали в ведомстве.

Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также сертификаты или выкупную стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек.

Аварийное жилье
27 января 2025, 10:59
Занятия с психологом провели для молодогвардейцев в Лосино-Петровском
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Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» приняли участие в занятиях с профессиональным психологом. Для них провели игру «Город разных» на базе молодежного центра «Движение».

Игра помогает раскрыть различные качества личности, исследовать себя, проработать внутренние конфликты в безопасной обстановке, воспитать ответственность и подумать развернуто над ситуацией, не зацикливаясь на проблемах.

Ребята уже участвовали ранее в такой же сессии и с удовольствием приступили к ней снова. Подобные сеансы созданы для того, чтобы научить отличать добро и зло в разных проявлениях, формировать идеологию собственного мира с помощью общественных норм. Но самое главное - игра позволяет узнать больше о себе, о своих внутренних страхах и запастись ресурсами для становления целостной личностью.

Россия Лосино-Петровский «Единая Россия»
27 января 2025, 10:58
Заседание «Женского движения Единой России» прошло в Лосино-Петровском
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В общественной приемной партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском прошло заседание в рамках проекта «Женское движение». Представители сообщества встретились, чтобы обсудить планы на 2025 год.

Среди почетных гостей - куратор партийного проекта Вера Алексеева. На «Женском совете» занимались планированием и разработкой сценариев для Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Эти праздники направлены на укрепление и развитие социального статуса женщины в обществе, привлечение матерей к активностям.

Участники встречи обсудили перспективы развития женского движения в Лосино-Петровском, в том числе привлечение новых организаций и партнеров к сотрудничеству, чтобы расширить возможности для реализации проектов.

«Сегодняшнее собрание - это шаг к созданию нового пространства для диалога и совместных действий. Мы понимаем, что сила нашей страны заключается в активных и целеустремленных женщинах, которые готовы не только обсуждать, но и принимать решения. Важно, чтобы каждая из вас знала ваши мнения, идеи и инициативы - это основа для формирования будущего нашего округа, для наших детей», - сказала Вера Алексеева.

Россия Лосино-Петровский «Единая Россия»
27 января 2025, 10:58
Фестиваль детской книги начнется в Раменском 3 февраля
Пресс-служба администрации Раменского м.о.
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Конкурс «Территория детства — 2025» проводится с целью популяризации качественной детской литературы, а также развития креативного мышления, воображения и фантазии. В нем могут участвовать ребята в возрасте от пяти до 14 лет.

В рамках фестиваля состоятся конкурсы рисунков «В стране чудес» и книжных закладок «Подарок любимой книге», художественные театрализованные чтения, большая игровая программа «Парад книжных героев» и выставка конкурсных работ «Территория детства».

Чтобы принять участие в первом этапе фестиваля, нужно представит рисунок на формате бумаги А3 или А4, оформленный в рамку. К нему должна быть прикреплена этикетка с фамилией, именем, возрастом участника, полным названием учреждения, номинацией и названием работы. Также нужно указать контактный телефон и адрес электронной почты родителя (представителя), а также фамилию, имя и отчества учителя (руководителя). Фотографии работ необходимо отправить на электронный адрес: dksaturn-proekt@mail.ru.

Конкурс рисунков включает номинации «Любимый книжный персонаж», «Иллюстрация любимого сюжета» и «Обложка детской книги». Первый этап конкурса будет продолжаться до 3 марта, а сам фестиваль - до 24 апреля.

Книги Фестивали Раменское

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