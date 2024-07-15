Свыше 20 тысяч человек посетили праздник «Культурный код Подмосковья» в выходные

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, в парках прошли выставки, экскурсии и лекции об истории и культуре округов региона. Для них также провели анимационные программы и концерты.

Так, в парке культуры и отдыха в Щелкове провели конное шоу, в парке «Вербилки» В Талдоме состоялась иммерсивная экскурсия-чаепитие, а в парке усадьбы Кривякино гости посетили концерт квартета Московской областной филармонии имени А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой. В «Елочках» в Домодедове жители поучаствовали в географической викторине, а в Мытищах - в мастер-классе по росписи тарелок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках. При их создании особое внимание уделяют безопасности.

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