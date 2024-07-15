15 июля 2024, 13:10

Свыше 20 тысяч человек посетили праздник «Культурный код Подмосковья» в выходные

Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Праздник «Культурный код Подмосковья» прошел более чем в 80 парках в минувшие выходные. Мероприятия посетили более 20 тысяч человек. Они узнали об истории и культуре городских округов региона.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, в парках прошли выставки, экскурсии и лекции об истории и культуре округов региона. Для них также провели анимационные программы и концерты.

Так, в парке культуры и отдыха в Щелкове провели конное шоу, в парке «Вербилки» В Талдоме состоялась иммерсивная экскурсия-чаепитие, а в парке усадьбы Кривякино гости посетили концерт квартета Московской областной филармонии имени А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой. В «Елочках» в Домодедове жители поучаствовали в географической викторине, а в Мытищах - в мастер-классе по росписи тарелок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках. При их создании особое внимание уделяют безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали
15 июля 2024, 13:44
Школу в Юго-Западном микрорайоне в Ступине построят к осени
Министерство строительного комплекса Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Школу с двумя спортзалами и библиотекой построят в микрорайоне «Юго-Западный» построят в Ступине к сентябрю. Она примет 825 учеников.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 95%. В здании уже завершают отделку помещений и проверяют работу инженерного оборудования. Туда также привезли новую мебель и оборудование.

В учреждении обустроят классы для начальной, средней и старшей школы, столовую, актовый и спортивные залы, библиотеку и другие помещения. На территории обустроят игровые площадки и места для занятий физкультурой.

Работы проводят за счет бюджетных средств по госпрограмме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Ступино
15 июля 2024, 13:23
Регистрацию социальных предприятий упростили в Подмосковье
Пресс-служба Мининвеста МО
Читайте нас в: Google Новости
Интерактивную витрину социальных предприятий запустили на инвестиционном портале Московской области. При помощи сервиса можно подать заявку на признание предприятия социальным.

Министр по инвестициям, промышленности и науке Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что регион является лидером по количеству социальных предпринимателей - на сегодняшний день в Подмосковье такой статус получили уже 1087 компаний МСП.

Инвестиционный портал региона позволяет ознакомиться с компаниями, работающими на территории Подмосковья, а также узнать более подробную информацию о проектах предприятий.

«Сегодня на карту нанесено уже 1011 объектов социального бизнеса», - добавила Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что пользователи инвестиционного портала смогут применять фильтры для выбора компаний по городскому округу, категории социального предпринимательства и виду деятельности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
15 июля 2024, 13:21
Более 260 штрафов за перевозку мусора выписали в Подмосковье в 2024 году
Пресс-служба Минэкологии МО
Читайте нас в: Google Новости
Министерство экологии и природопользования Московской области подвело результаты надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной транспортировки и сброса строительных отходов и грунтов за первое полугодие. За это время инспекторы вынесли 264 постановления об административных наказаниях.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что специалисты регулярно участвуют в совместных рейдовых мероприятиях с Министерством природных ресурсов и экологии, Главным управлением региональной безопасности и полицией.

«С начала года по результатам рейдов вынесено 43 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 1,3 миллиона рублей, сотрудниками полиции задержано 44 единицы техники», - указал министр.

При этом общая сумма штрафов, вынесенных с учетом фотофиксации, превысила отметку в 200 миллионов рублей за первую половину 2024 года. Тихон Фирсов также подчеркнул, что фокус ведомства не столько на сумме штрафов, сколько на обучающей работе, цель которой заключается в профилактических беседах с перевозчиками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Экология Мусор
15 июля 2024, 12:56
Молодожены в Чехове смогут выбрать площадку для выездной церемонии онлайн
Читайте нас в: Google Новости
Органы ЗАГС Чехова с первого июля перешли под ведомство Министерства социального развития Московской области. Теперь молодожены городского округа могут выбрать площадку для выездной церемонии онлайн.

Пары могут подать заявление о заключении брака в местном отделении ЗАГС или в многофункциональном центре. Там им подробно расскажут о нововведениях. Напомним, в Чехове ежегодно женятся около тысячи пар.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отделения ЗАГС городского округа Чехов перешли под ведомство Министерства социального развития региона по постановлению губернатора Андрея Воробьева. Теперь молодожены могут выбрать площадку на новом портале «Свадьбы Подмосковья». Роспись доступна также в многофункциональных центрах, в музеях, парках и исторических усадьбах. Анастасия и Максим Чудаковы выбрали литературно-музыкальную гостиную во дворце культуры «Дружба».

«Во дворце культуры „Дружба“ мы начали эту практику, потому что только запускается этот проект. На июль у нас подано пять заявлений на эту площадку. Мы очень рады всех наших молодоженов там видеть», - сказала заведующая отделом ЗАГС по городскому округу Чехов Ирина Варфоломеева.

Свадьбы Чехов

Новости по теме