Свыше 20 тысяч бюджетных мест создадут в подмосковных вузах и колледжах в 2024 году

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«При этом для некоторых абитуриентов предусмотрены специальные квоты, в частности, для участников СВО и их детей», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди абитуриентов колледжей, первоочередное право имеют герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и боевых действий в ДНР и ЛНР, а также дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях за границей.

Преимущественное право на зачисление имеют дети-инвалиды, сироты, лица, подвергшиеся радиации в Чернобыле и ряд других граждан.

Льготы предусмотрены и для абитуриентов вузов. Так, право на прием без вступительных испытаний имеют: победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд России, а также стобалльники ЕГЭ.

С подробными условиями поступления, а также с информацией о льготах и квотах можно ознакомиться на сайте учебной организации.

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