Свыше 20 театральных постановок покажут на фестивале «Мелиховская весна» в Чехове

Весенние каникулы становятся временем пристального внимания к безопасности на железнодорожных станциях и вблизи них. Именно поэтому акцию «Безопасная дорога домой» провели на станции Софрино в Пушкино.

Для жителей всех возрастов организуются профилактические встречи, на которых гражданам напоминают о правилах и требованиях при нахождении на платформах и переходах. На мероприятии присутствовали представители администрации городского округа, сотрудники линейного отдела полиции и ОАО «РЖД».

Цель акции заключалась в повышении информированности людей. Пассажирам напомнили, что железнодорожная артерия является зоной повышенной опасности, поэтому необходимо проявлять бдительность и соблюдать строгие правила.

Правоохранительные органы подчеркнули, что за нарушение правил пересечения путей в неустановленных местах предусмотрены штрафы. Они также обратили внимание на необходимость снятия капюшона и наушников при переходе через железную дорогу, тщательную оценку ситуации и реакцию на звуковые и световые сигналы.

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