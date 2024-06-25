Свыше 20 поликлиник в Химках получили современное оборудование в этом году

Всего в Химках функционирует 22 объекта первичного звена здравоохранения - взрослые и детские поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Новая техника, включая цифровые рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, компьютерные и УЗИ-приборы, поступила во все эти учреждения.

Сейчас в Химках проводят ремонт терапевтических отделений поликлиник № 2, № 10 и амбулатории в Клязьме, к концу года они будут приведены к региональным стандартам.

Кадровый состав химкинских амбулаторно-поликлинических подразделений укомплектован на 94%. Ежедневно в них трудятся 692 врача и 365 медсестер.

«У нас в регионе работают 113 тысяч медиков - врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и многие другие специалисты. В Подмосковье есть специальные меры поддержки: премия „Подмосковная медсестра/медбрат“, программы „Приведи друга“, „Социальная ипотека“, „Земский фельдшер“ и компенсация аренды жилья. Мы продолжаем совершенствовать это направление», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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