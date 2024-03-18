Свыше 20 передвижных аппаратов для рентгенов закупят больницам Подмосковья в 2024 году

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на оборудование потратят более 160 миллионов рублей.

«Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование, в том числе диагностическое. В прошлом году мы поставили в наши стационары 22 передвижных рентген-аппарата. В этом планируем закупить еще 22 на сумму более 160 миллионов рублей», - сказала она.

Передвижной аппарат для рентгена позволит проводить диагностику у койки пациента, а снимок будет автоматически направляться в кабинет специалиста.

Технику закупят по нацпроекту «Здравоохранение».

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