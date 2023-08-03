Свыше 20 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с 24 по 28 июля в Подмосковье опубликовали 26 госзакупок. Подрядчиков найдут для капитального ремонта дороги в Богородском округе, закупки услуг по организации питания школьников в Звездном городке, благоустройства набережной реки Нара в Наро-Фоминске, а также для работ по содержанию дорог.

Кроме того, ремонт проведут в Добром доме «Шатурский» и Центральной клинической больнице в Реутове.

Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут на портале ЕАСУЗ.

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