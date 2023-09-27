Свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье с начала года

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дороги к туристическим объектам отремонтировали в 19 округах.

«Дорожники обновили больше 120 км покрытия на 23 региональных дорогах, благодаря чему полмиллиона жителей и гостей региона могут комфортно добираться до популярных общественных пространств - музеев, церквей, монастырей, соборов и усадеб», - сказал глава министерства Алексей Гержик.

Так, дорогу отремонтировали на Пятницком шоссе в Солнечногорске, по ней можно проехать к храму Георгия Победоносца и Знаменской церкви. В Сергиевом Посаде путь стал комфортнее до Георгиевской церкви и культурно-историческому центру города, а в Подольске привели в порядок дорогу вблизи усадьбы Дубровицы, Знаменской церкви и культурно-просветительского центра. Работы также провели в Пушкино, Богородском, Волоколамске, Дмитрове, Домодедове и других округах.

Ремонт продолжается еще на пяти дорогах в Истре, Красногорске и Дмитрове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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