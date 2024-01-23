Свыше 20 детских площадок модернизировали в Солнечногорске в 2023 году

Площадки обновили в Солнечногорске, дачном поселке Поварово, поселках Майдарово, 2-я Смирновка, Менделеево и рабочем поселке Андреевка, а также в деревнях Пешки, Козино, Соколово, Бережки, Голубое и Баранцево.

«За установку двух губернаторских площадок в поселке Лесное озеро и микрорайоне Миронцево, отдали свой голос почти 800 жителей муниципалитета в рамках голосования на портале „Добродел“. Всего за последние 10 лет на территории городского округа Солнечногорск было установлено 30 игровых комплексов в рамках программы губернатора Московской области», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы провели благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Он направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

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