Свыше 20 абонентов отключили от газа в Солнечногорске из-за недопуска специалистов к оборудованию
Сотрудники «Мособлгаза» перекрыли подачу голубого топлива 21 абоненту в Солнечногорске в этом квартале. Отключения произошли из-за недопуска специалистов к газовому оборудованию.
Только на прошлой неделе подачу газа приостановили по четырем адресам: два дома в поселке Поварово и еще два в дачном некоммерческом партнерстве «Лисичкин лес» в деревне Чашниково.
«В этом квартале специалисты перекрыли подачу газа 21 жителю муниципалитета. Как показывает практика, у абонентов, не производивших около двух лет техобслуживание своего газового оборудования, обнаруживались утечки. Именно такая безответственность в будущем может привести к негативным последствиям», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Памбухчян.
Узнать подробнее о том, как пользоваться газом безопасно и как оформить договор на обслуживание оборудования, можно на сайте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал Подмосковье самым заметным регионом по газификации.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.