Свыше 20 абонентов отключили от газа в Солнечногорске из-за недопуска специалистов к оборудованию

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Только на прошлой неделе подачу газа приостановили по четырем адресам: два дома в поселке Поварово и еще два в дачном некоммерческом партнерстве «Лисичкин лес» в деревне Чашниково.

«В этом квартале специалисты перекрыли подачу газа 21 жителю муниципалитета. Как показывает практика, у абонентов, не производивших около двух лет техобслуживание своего газового оборудования, обнаруживались утечки. Именно такая безответственность в будущем может привести к негативным последствиям», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Памбухчян.

Узнать подробнее о том, как пользоваться газом безопасно и как оформить договор на обслуживание оборудования, можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал Подмосковье самым заметным регионом по газификации.

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