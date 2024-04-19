19 апреля 2024, 17:10

Свыше 2 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю

Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 2,2 тысячи ям отремонтировали на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья за неделю. Работы провели в Истре, Красногорске и Одинцове.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ремонт прошел в селе Павловская Слобода, дачном поселке Снегири и вблизи деревни Кашино в Истре, на улице Ленина и в деревне Козино в Красногорске, а также в поселках ВНИИССОК, Трёхгорка и деревне Полушкино в Одинцове.

Работы продолжаются вов сех округах Подмосковья. Завершить активную стадию планируют до 1 мая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами.

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Дороги Ремонтные работы
19 апреля 2024, 17:38
Новая онлайн-услуга появилась для ветеранов труда в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Новую услугу запустили на региональном портале в Подмосковье. Она позволит ветеранам труда получить компенсацию в 50% за ЖКУ и оформить другие льготы.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, всего в области проживают более 640 тысяч жителей со званием ветерана труда.

«В Подмосковье запущена новая комплексная услуга «Ветеран труда». Она позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья», - рассказала она.

В Минсоцразвития напомнили, что стать ветераном труда можно за многодетнюю работу. Его присваивают при наличии государственных наград и почетных званий.

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Ветераны Госуслуги
19 апреля 2024, 17:25
Лесопожарные станции Подмосковья получили 7 автомобилей
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Семь грузопассажирских автомобилей закупили для лесопожарных станций Подмосковья. Чтобы проконтролировать выполнение задач их оснастили системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, полноприводные машины позволят лесным пожарным оперативно добираться к местам возгораний даже по бездорожью.

«Для лесопожарных служб закуплены семь автомобилей УАЗ-3909. Они предназначены для транспортировки расчетов или группы лесных пожарных с индивидуальным или групповым снаряжением», - рассказал Мурашов.

Автопарк подмосковного Комлесхоза пополнится также еще 34 единицами специализированной лесопожарной техники -пассажирскими и грузопассажирскими автомобилями, малыми лесопатрульными комплексами, пожарными автоцистернами и другими видами техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Сельское хозяйство Лесные пожары Экология
19 апреля 2024, 17:19
Подмосковье провело отборочный этап фестиваля «Робофинист»
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Отборочный этап международного фестиваля по робототехнике «Робофинист» прошел в Подмосковье. На соревнования съехались более 300 юных конструкторов из разных городских округов региона.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, робототехники провели гонки по линии, интеллектуальное сумо, ралли, футбол и марафон шагающих роботов, а также поучаствовали в практической олимпиаде.

Победителями стали ребята из Орехово-Зуева, Долгопрудного, Клина, Фрязина, Королева, Коломны и Ступина. Они представят Подмосковье на международном фестивале «РобоФинист» осенью в Санкт-Петербурге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Роботы Фестивали Фрязино
19 апреля 2024, 17:19
Этап игры «Зарница 2.0» прошел на стадионе «Москвич» в Лобне
Медиасток.рф
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В городском округе Лобня, на стадионе «Москвич», прошел муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Это проект всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Военно-патриотическая игра направлена на развитие патриотизма и формирование навыков первичной военной подготовки у подрастающего поколения.

«За право представить наш город на областных состязаниях боролись шесть команд. Участникам надо было проявить себя в знании истории и общевойсковой грамотности, строевой подготовке, посоревноваться на военизированной полосе препятствий и в сборке-разборке автомата Калашникова», - сообщила в своем Telegram-канале глава города Анна Кротова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Патриотизм

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