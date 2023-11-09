Свыше 2 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах отремонтировали 935 ям. Из них 135 в Раменском, 114 - в Ленинском округе, 81 - в Наро-Фоминске и 80 - в Люберцах.

На региональных дорогах ликвидировали около 1,2 тысячи дефектов. Из них 265 - в Волоколамске, 208 - в Егорьевске, 192 - в Кашире, 174 - в Дмитрове и 127 - в Мытищах.

Все работы контролировали при помощи цифровой системы СКПДИ. Туда заносили все дефекты, после чего направляли фотоотчет о проделанном ремонте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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