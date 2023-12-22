Свыше 2 тысяч школьников Подмосковья получили прикладные знания о предпринимательстве в 2023 году

Школьников и студентов ознакомили с основами ведения бизнеса, а также рассказывали о необходимости развития коммуникационных и мыслительных способностей, навыков самообразования, самоорганизации и иных качествах, присущих успешным предпринимателям.

Реализация проекта началась еще в прошлом году и продолжается при активном участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева. В начале 2023 года он выступил перед студентами и рассказал о своей работе, практических знаниях и рисках, связанных с ведением бизнеса.

Аналогичные встречи проходят и в других городских округах. Руководители общественных приемных Уполномоченного вместе с успешными бизнесменами делятся со школьниками своим опытом, объясняют, как выстроить бизнес-процессы, какую поддержку оказывает государство, какие механизмы защиты прав предпринимателей существуют. Приглашенные спикеры также рассказывают об основах правовой, финансовой и налоговой грамотности.

В Павловском Посаде, например, школьники в рамках проекта проходят профориентацию и узнают о вакансиях на 20 промышленных предприятиях. Отметим, что всего в 2023 году провели около 50 уроков по предпринимательству в различных городских округах.

«Проект „Предпринимательские классы“ в этом году превзошел ожидания. Учебные заведения с удовольствием приглашали нас на такие уроки. А ребята, в свою очередь, задавали практические вопросы, показывая свою осведомленность и живой интерес к теме», - указал Владимир Головнев.

Он также подчеркнул, что правительство Московской области старается максимально поддержать начинающих бизнесменов. Для этого на территории региона ежегодно запускают новые и современные сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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