22 декабря 2023, 14:34

Свыше 2 тысяч школьников Подмосковья получили прикладные знания о предпринимательстве в 2023 году

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Более двух тысяч школьников, проживающих на территории Московской области, получили прикладные знания о предпринимательстве с начала 2023 года. Уроки прошли в рамках проекта «Предпринимательские классы».

Школьников и студентов ознакомили с основами ведения бизнеса, а также рассказывали о необходимости развития коммуникационных и мыслительных способностей, навыков самообразования, самоорганизации и иных качествах, присущих успешным предпринимателям.

Реализация проекта началась еще в прошлом году и продолжается при активном участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева. В начале 2023 года он выступил перед студентами и рассказал о своей работе, практических знаниях и рисках, связанных с ведением бизнеса.

Аналогичные встречи проходят и в других городских округах. Руководители общественных приемных Уполномоченного вместе с успешными бизнесменами делятся со школьниками своим опытом, объясняют, как выстроить бизнес-процессы, какую поддержку оказывает государство, какие механизмы защиты прав предпринимателей существуют. Приглашенные спикеры также рассказывают об основах правовой, финансовой и налоговой грамотности.

В Павловском Посаде, например, школьники в рамках проекта проходят профориентацию и узнают о вакансиях на 20 промышленных предприятиях. Отметим, что всего в 2023 году провели около 50 уроков по предпринимательству в различных городских округах.

«Проект „Предпринимательские классы“ в этом году превзошел ожидания. Учебные заведения с удовольствием приглашали нас на такие уроки. А ребята, в свою очередь, задавали практические вопросы, показывая свою осведомленность и живой интерес к теме», - указал Владимир Головнев.

Он также подчеркнул, что правительство Московской области старается максимально поддержать начинающих бизнесменов. Для этого на территории региона ежегодно запускают новые и современные сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Бизнес Студенты Поддержка предпринимателей в Московской области
22 декабря 2023, 15:04
Предпринимателям Подмосковья напомнили о возможностях платформы «Мой экспорт»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Платформа «Мой экспорт» стала доступна для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, дикорастущих растений и прекурсоров. Эти продукты пользуются большим спросом на международном рынке и играют важную роль в экспортной деятельности российских компаний.

Теперь предпринимателям стала доступна возможность получить экспортные лицензии три группы товаров. Первая включает живую рыбу, ракообразных, моллюсков и другие водные биологические ресурсы. Во вторую вошли дикорастущие растения, которые представляют высокую ценность из-за своих уникальных свойств. Третья группа включает химические вещества, используемые в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также при производстве ароматизаторов и отдушек для потребительских товаров.

Переход на цифровую платформу «Мой экспорт» делает процедуру подачи заявлений более удобной для экспортеров. Заявки подаются удаленно, что исключает необходимость дублирования бумажных форм. Кроме того, уменьшилось количество обязательных документов, а статус заявки теперь можно отслеживать в личном кабинете.

В сервисе «Документы. Экспортные лицензии» заявитель должен указать необходимую информацию и приложить документы. Затем обращение направляют на регистрацию в Минпромторг России, где его рассматривают после оплаты госпошлины. Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
22 декабря 2023, 14:56
Егор Вервельский из Лобни победил на всероссийском конкурсе по созданию квестов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ученик школы № 10 Егор Вервельский из Лобни стал победителем всероссийского конкурса «Люди идут по свету». Он проходил в рамках проекта «Движение первых».

Свою игру Егор посвятил родному городу. Организаторы определили 89 победителей с лучшими квестами. Их идеи реализуют в рамках программы «Больше, чем путешествие» в 2024 году.

Также семь победителей в специальной номинации «Создатель авторского квеста» получат дипломы, а туроператоры воплотят в жизнь их разработки. Список победителей доступен по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники конкурсы
22 декабря 2023, 14:51
Новогоднее представление прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Новогоднее интерактивное представление прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Его посетили более 80 семей из числа подопечных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

После представления всех детей ждали подарки, собранные администрацией муниципалитета. Ребят порадовали сладостями, наборами для творчества, книгами и развивающими играми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к Новому году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специальным гостем праздника стала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова. Она поздравила всех присутствовавших с наступающим Новым годом.

«На протяжении дня в Доме культуры „Выстрел“ состоялось два новогодних представления для подопечных комиссии по делам несовершеннолетних. Мы постарались уделить внимание каждой семье. Для них создали особую новогоднюю атмосферу, чтобы они смогли поверить в настоящее чудо», - сказала Марина Маннапова.

Она добавила, что еще около 30 семей получат поздравления у себя дома.

Праздники Дети Солнечногорск
22 декабря 2023, 14:45
Автоинспекторы в Одинцове напомнили детям о правилах безопасности на дороге перед каникулами
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» в Одинцове. Сотрудники напомнили детям и их родителям о правилах безопасности на дорогах перед новогодними праздниками.

Работа Госавтоинспекции с детьми продолжится до 14 января 2024 года. Это необходимо, чтобы привить школьникам навыки безопасного поведения на дорогах.

Автоинспекторы Московской области принимают участие в конференциях и родительских собраниях, а также проводят интерактивы в центрах дополнительного образования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети Правила Дороги Образование

Новости по теме