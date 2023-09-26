Свыше 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение в Подмосковье с начала года

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Жители старше 50 лет - самые активные участники программы бесплатного обучения в рамках нацпроекта «Демография» в Подмосковье. С начала года больше двух тысяч человек этого возраста заявили о желании получить новую профессию.

«Свыше двух тысяч предпенсионеров подали заявки на прохождение переобучения, а более 1,2 тысячи человек уже завершили его. Наиболее востребованные на сегодняшний день профессии это IT и программирование, психология и педагогика, сервис и услуги», - рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Воспользоваться программой переобучения могут не только предпенсионеры, но и женщины в отпуске по уходу за ребенком, неработающие мамы с детьми дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и другие.

Выбрать подходящую программу переобучения можно на портале « Работа России ».

Получить услуги Центра занятости населения и проконсультироваться по возникающим вопросам можно по телефону 8 (4967) 63-04-13 или 122 (добавочный 6).

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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