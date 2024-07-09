Свыше 2 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в подмосковных лесах с января

Как рассказал глава подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов, всего с начала года инспекторы выявили 2,1 тысячи нарушений.

«Если нарушения не приводят к серьезным последствиям и и их ликвидируют на месте, то с гражданами проводится профилактическая беседа. В противном случае составляется административный протокол и накладывается штраф. С начала года было составлено 407 протоколов, большая часть из которых - 334 - в отношении физических лиц», - рассказал он.

Все протоколы о нарушениях направили в территориальные отделы лесной охраны. Виновники могут получить штрафы в размере до двух миллионов рублей.

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