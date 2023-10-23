Свыше 2 тысяч мест отдыха у воды облагородили в Подмосковье за сезон
Итоги работы Единой системы контроля за содержанием мест отдыха у воды подвели в Минэкологии Подмосковья. Благодаря своевременной уборке в регионе на 31% сократилось количество жалоб.
Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, систему разработали для мониторинга состояния популярных мест отдыха жителей.
«Система доказала свою эффективность. В течение всего сезона отдыха силами администрация городских округов проведена уборка мусора на 2263 участках водных объектов», - сказал он.
Активнее всего работы проводили в Раменском, Пушкино, Одинцове, Щелкове и Люберцах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».