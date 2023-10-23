Свыше 2 тысяч мест отдыха у воды облагородили в Подмосковье за сезон

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Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, систему разработали для мониторинга состояния популярных мест отдыха жителей.

«Система доказала свою эффективность. В течение всего сезона отдыха силами администрация городских округов проведена уборка мусора на 2263 участках водных объектов», - сказал он.

Активнее всего работы проводили в Раменском, Пушкино, Одинцове, Щелкове и Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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