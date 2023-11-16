Свыше 2 тысяч медиков из Подмосковья получили участки по льготной программе за два года

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, участки уже получили 90% от всех подавших заявки медиков. С начала этого года их предоставили 502-м специалистам. Заявления на участие в программе продолжат принимать до 2026 года.

«Продолжается также активная работа по благоустройству созданных в пяти городских округах поселков для врачей, здесь уже предоставлено в безвозмездное пользование 473 участка. Есть примеры построенных домов, некоторые на стадии возведения. Льготные программы ипотечного кредитования от ведущих банков, которые сейчас предлагаются нашим врачам, несомненно, станут подспорьем в строительстве домов», - отметила глава министерства Наталья Адигамова.

Лидерами по этой работе стали Ступино, Пушкино, Воскресенск, Раменский и Орехово-Зуево.

Пожать заявку на получение земельного участка врачи могут через администрацию округа и «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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