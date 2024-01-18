Свыше 2 тысяч детей прошли лечение в отделении аллергологии НИКИ детства за год

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в отделении оказывают помощь детям с аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и другими диагнозами. По словам заведующей Екатериной Никоновой, пройти лечение там могут пациенты младше 18 лет.

«Врачи находят подход к каждому ребенку и делают пребывание в стенах отделения максимально комфортным. К сожалению, аллергию нельзя вылечить навсегда, но если найти причину и подобрать правильное лечение, то при соблюдении определенных правил пациент будет жить полноценной жизнью. Мы проводим нашим пациентам полный спектр анализов, а также выполняем введение подкожного иммуноглобулина. Отделение укомплектовано современным диагностическим оборудованием», - сказала она.

Отделение работает в Мытищах на улице Коминтерна. Пройти лечение там можно по направлению лечащего врача при наличии показаний.

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