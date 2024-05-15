15 мая 2024, 20:26

Свыше 2 тысяч детей из Мытищ отдохнут в пришкольных лагерях летом

Медиасток.рф
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В летний период в городском округе Мытищи откроют 18 лагерей с дневным пребыванием на базе 16 общеобразовательных учреждений. Для детей доступны две лагерные смены.

Первая смена пройдет с 10 июня по 9 июля в школах № 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 29, 32, 33, 34, 35, а также Поведниковской и Марфинской школе.

Вторая смена состоится с 15 июля по 12 августа в школах № 1, 3, 4.

В каждой смене будут работать проектные мастерские и кружки по интересам. Педагоги также проведут разнообразные и интересные мероприятия. Ожидается, что в пришкольных лагерях отдохнут более 2000 детей.

Кроме того, в округе откроют четыре частных загородных оздоровительных учреждения с круглосуточным пребыванием детей: детский лагерь «Новая Волна», лагерь «Герои», музыкальный лагерь «Let’s Play» и лагерь «Бест Френдс».

Особое внимание при организации оздоровительной кампании уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для этой категории отдых организуют в лагерях Московской области и Краснодарского края.

Также 72 подростка примут участие в летних сменах «Лагерь настоящих героев», расположенном на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Учащиеся детско-юношеского центра «Галактика» станут участниками туристско-краеведческих экспедиций, всероссийских и областных соревнований и первенств. Более 1800 воспитанников спортивных школ примут участие в спортивно-тренировочных мероприятиях.

Отметим, для удобства родителей работает областной портал , где собрана вся информация о летнем отдыхе. Здесь можно узнать стоимость путевки, изучить отзывы и информацию о льготах, посмотреть фотографии и понять, как подготовить ребенка к поездке.

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Дети Мытищи Детские лагеря
15 мая 2024, 20:42
Школы Мытищ подготовят к итоговой аттестации выпускников в мае
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи идет подготовка к итоговой аттестации выпускников. В округе насчитывается 44 образовательных учреждения. Всего в этом году они выпустили 5397 учеников: 3851 девятиклассника и 1546 одиннадцатиклассников.

Основной период итоговых экзаменов для девятиклассников пройдет с 21 мая по 2 июля. Для этого организовано 15 пунктов в школах и шесть на дому. Ученики сдадут четыре предмета: два обязательных и два по выбору. В этом году также предусмотрена промежуточная аттестация для школьников из новых регионов России, в округе таких двое.

Итоговые экзамены для одиннадцатиклассников пройдут с 23 мая по 5 июля. Для них организовано 11 пунктов в школах и один на дому. В этом году по решению президента выпускникам предоставлены два дня для пересдачи одного предмета по выбору - 4 и 5 июля. При пересдаче засчитывается последний результат.

Изменения также коснулись порядка получения медалей. Медали I степени вручат «круглым отличникам» и тем, кто набрал не менее 70 баллов по русскому языку и по выбранному предмету на ЕГЭ. Медаль II степени получат те, у кого не более двух оценок «хорошо» и кто наберет не менее 60 баллов по русскому языку и по выбранному предмету на ЕГЭ.

Для организации проведения ГИА в округе подготовлены все необходимые службы. Обеспечены резервные линии интернета и источники электричества. На время аттестации введут режим тишины со стороны строительных и дорожных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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ЕГЭ Школы Мытищи Школьники
15 мая 2024, 20:29
Пробки в Подмосковье вечером 15 мая достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Подмосковный Минтранс опубликовал данные о загруженности дорог в среду вечером, 15 мая. Пробки составили шесть баллов.

Как уточнили в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем, особенно перед пешеходными переходами.

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Пробки Дороги Водители
15 мая 2024, 20:24
«Нужно искать решения». Андрей Воробьев — о проблеме парковок в Ленинском округе
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Новые школы, детские сады и поликлиника появятся в этом году в Ленинском городском округе. Эти и другие масштабные проекты в сфере образования, здравоохранения и дорожного строительства губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на сегодняшней встрече с главой округа Станиславом Каторовым.

По словам губернатора, Ленинский городской округ развивается быстрыми темпами, и главным приоритетом для руководства должен стать комфорт каждой семьи.

«А это и хорошая поликлиника рядом, и сад со школой, и тепло в доме, и комфортные автобусы по расписанию. Все это мы должны обеспечить», - подчеркнул Воробьев.

Удобные дороги Станислав Каторов рассказал губернатору, что уже в декабре в округе запустят движение по Южно-Лыткаринской дороге, которая разгрузит МКАД и близлежащие магистрали, а также даст возможность жителям быстрее добираться в Лыткарино, Люберцы, Раменское, Балашиху и Москву.

«Сегодня строятся два путепровода - через Каширское шоссе и автодорогу А-105, которые станут частью развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе. Планируем это сделать до конца года. Плюс - появится разворотная петля между Каширским шоссе и А-105», - пояснил Каторов.

Он отметил, что после полной реконструкции шоссе на одном из участков в 2026 году дорожная ситуация изменится кардинально, а пропускная способность увеличится минимум на 30%.

«Что касается реконструкции Володарского шоссе, то у нас запланирован ремонт самой изношенной его части в районе деревень Мисайлово и Молоково. Планируем, что до сентября успеем завершить все работы», - добавил Каторов.

Андрей Воробьев обратил внимание Каторова на транспортное обслуживание округа.

«Знаю, что вы лично встречались с жителями, ездили по разным маршрутам. Мы покупаем в этом году 350 больших автобусов по федеральной программе, ищем дополнительные варианты для обеспечения ими муниципальных образований. Очень важно, чтобы, особенно в зимний период, транспортное сообщение работало ритмично», - сказал Воробьев.

Места для парковки Также губернатор подчеркнул, что в Ленинском городском округе существует проблема с автомобильными парковками. Воробьев призвал к скорейшему поиску решения, так как приходит много обращений от жителей.

«Нужно искать решения, где предоставлять автовладельцам возможность парковаться, чтобы они ни в коем случае не перегораживали дорогу, мешая, например, подъезду скорой помощи. Это принципиально важный вопрос и здесь необходима тесная коммуникация с жителями», - подчеркнул губернатор.

Новые детские сады, школы и поликлиника Каторов также рассказал о масштабной стройке в округе - в прошлом году открылись три школы и восемь детских садов, а в этом году возведут еще 10 образовательных учреждений.

«Мы ожидаем ввода пяти школ. По президентской программе построим учебное заведение на 1550 мест в Южной Битце. На сегодняшний день ее готовность - больше 65%. Еще одна школа - в Сапронове должна вводиться по госпрограмме в 2025-м, но строители идут с опережением. В целом пять школ дадут нам более 5,5 тысячи новых мест для учебы детей», - рассказал Каторов.

Он добавил, что в этом году также будут готовы к сдаче пять детских садов.

«Около двух тысяч мест дополнительно появятся для дошколят. Четыре детских сада из пяти уже готовы, и с 1 сентября они уже заработают в полную силу», - пояснил глава Ленинского городского округа.

Кроме того, в округе строится поликлиника на тысячу посещений в смену - 500 взрослых и 500 детских.

«К концу года она будет в полной готовности. Также порядка 12 поликлинических зданий и сооружений мы будем вводить до 2030 года. Это полностью закроет всю потребность с медучреждениями в нашем городском округе», - заявил Каторов.

Коробовский лесопарк Также на встрече стороны затронули еще одну важную тему - благоустройство.

Станислав Каторов рассказал губернатору, что в Ленинском городском округе уже благоустроили Расторгуевский парк, сделали комфортную зону отдыха у Тимоховского пруда, а также создали два лесопарка - Дыдылдинский и Видновский.

«Мы также приступим к реализации одного из крупнейших наших проектов - Коробовский лесопарк. В нем будут и велодорожки, и места для занятий спортом, и красивые входные группы», - отметил Каторов.

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Школы Андрей Воробьев Поликлиники Дороги Детские сады Ленинский округ
15 мая 2024, 20:11
Инспекторы ДПС провели моторейд в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Инспекторы ДПС Мытищ провели рейд среди водителей мотоциклов. Они проверили наличие документов и состояние экипировки мотоциклистов.

С наступлением тепла, дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов становится все больше. Поэтому в весеннее-летний период сотрудники ДПС проводят рейды, чтобы напомнить о правилах безопасного поведения на дорогах.

В этот раз местом проведения стало пересечение Волковского шоссе с Олимпийским проспектом. Помимо профилактической беседы мотоциклистам вручили памятки про безопасный скоростной режим и напомнили о соблюдении правил дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Мытищи ГИБДД Дороги

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