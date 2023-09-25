Свыше 2 тысяч человек посетили фестиваль «День пареной репы» в Павловском Посаде

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на празднике приготовили необычные блюда из репы, моркови, капусты и других овощей. Это суп-пюре, каши, тарталетки и многое другое. Также для гостей провели конкурсы театральных постановок, частушек и оформления блюд, костюма и места. Желающие смогли купить сувениры ручной работы на ярмарке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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