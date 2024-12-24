24 декабря 2024, 14:51

Свыше 2 тыс детей медработников Подмосковья посетили новогодние программы

Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ
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Свыше двух тысяч детей подмосковных врачей посетили новогодние праздники. Их организовал региональный профсоюз работников здравоохранения.

Новогодние представления для детей медработников прошли в зале Российской академии наук. Праздник посетили свыше двух тысяч ребят, в том числе из Курска.

«Дорогие мои, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Будьте здоровы, счастливы и любимы. Пусть в доме каждой семьи будет тепло и уютно, а чудеса обязательно случаются», - поприветствовала зрителей председатель областного комитета Нина Суслонова.

Гостей мероприятия сопровождали волонтеры - студенты медицинского колледжа № 1. Они отвечали на вопросы, помогали с билетами и раздавали подарки.

Следующий такой праздник профсоюз проведет 27 декабря.

Праздники Дети Врачи Новый год
24 декабря 2024, 15:36
Новогоднее представление для детей прошло в ДК «Гармония» в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Интерактивную программу под названием «Волшебные часы Деда Мороза» подготовили сотрудники дома культуры. Для юных гостей организовали разнообразные конкурсы и задания.

В зале дома культуры «Гармония» собрались ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети бойцов специальной военной операции. Все гости прибыли на праздник из города Белоозерский и близлежащих деревень.

Добрая и увлекательная история про Деда Мороза и его остановившиеся часы, Снегурочку и веселого Эльфа пришлась маленьким зрителям по душе и никого не оставила равнодушным. Ребята с удовольствием выполняли различные задания и продемонстрировали свои костюме на устроенном показе мод. В завершение праздника все его участники получили от Деда Мороза сладкие подарки.

Дети Спектакль Воскресенск
24 декабря 2024, 15:26
Юные пациенты Воскресенской больницы получили новогодние подарки
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Депутаты окружного совета и сторонники «Единой России» побывали с благотворительной миссией в стационаре Воскресенской больницы. Они передали ребятам, которые находятся на лечении, подарки и так называемую «Коробку храбрости».

В рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» и проекта «Добрая комната» партийцы и другие неравнодушные жители Воскресенска собрали для детей игрушки, книги, наборы для творчества, альбомы и карандаши, пазлы и другие подарки. Все эти вещи предназначены для того, что маленькие пациенты смогли скрасить ожидание медицинских процедур или вознаградить себя за смелость и терпение.

Глава объединения «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Сергей Слепов отметил, что ребята были очень рады подаркам и получили заряд новогоднего настроения. «Сюрприз для юных пациентов удался. В „Доброй комнате“ они могут играть и общаться, отвлекаясь от процедур и обстановки больницы», - сказал депутат.

Гости поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, радостных дней и исполнения заветных желаний.

Больницы Депутаты Воскресенск «Единая Россия»
24 декабря 2024, 15:15
Инструктаж нарядов комплексных сил по охране порядка прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Совместный инструктаж нарядов комплексных сил, заступающих на службу по охране общественного порядка, прошел в муниципалитете. В нем также участвовал член Общественного совета при УМВД России по городскому округу Роман Сурупов.

Развод принимал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Степан Тишин. В инструктаже приняли участие все подразделения Управления МВД сотрудники Росгвардии, Добровольной народной дружины и представители администрации округа.

Проверка касалась внешнего вида сотрудников полиции и их документов. У заступающих в наряд проверили соответствие личным номерам удостоверений и специальных жетонов, а также правильность ношения формы. Полицейским рассказали об оперативной обстановке на территории и сформулировали задачи по охране общественного порядка.

Роман Сурупов положительно оценил готовность нарядов полиции к выполнению служебных задач и напомнил полицейским о необходимости строгого соблюдения мер личной безопасности.

МВД РФ Полиция Воскресенск
24 декабря 2024, 15:15
Традиционный фестиваль пряников прошел в Дмитрове
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Более 3000 гостей посетили фестиваль, посвященный прянику, в Дмитрове. Знатоки пряничного дела представили на площадке свои шедевры, а гости узнали об истории муниципалитета.

Мероприятие провели в музейно-выставочном комплексе Музея-заповедника «Дмитровский кремль». Участниками стали гости из разных регионов страны. Посетил фестиваль и глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Гости поучаствовали в мастер-классах по украшению пряников. Также все желающие побывали на экскурсии, где узнали о богатой истории Дмитровского края и его связи с историей России.

«У Дмитровского края огромная, богатая история, самым тесным образом переплетающаяся с историей Руси, государства Российского, всей нашей великой страны. Наш музей бережно хранит ее, собирает новые интересные факты, ведет просветительскую работу. И у него есть большой потенциал для того, чтобы развиваться и стать точкой притяжения как для жителей округа, так и для туристов из разных уголков России», - отметил глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

В конкурсной программе в этом году поучаствовали 26 кондитеров со всей России. Победителей определили в шести номинациях. В том числе вручили приз зрительских симпатий.

Глава муниципалитета отметил, что в округе планируется еще много тематических событий в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Фестивали Новый год Дмитров

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