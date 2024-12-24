Свыше 2 тыс детей медработников Подмосковья посетили новогодние программы

Новогодние представления для детей медработников прошли в зале Российской академии наук. Праздник посетили свыше двух тысяч ребят, в том числе из Курска.

«Дорогие мои, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Будьте здоровы, счастливы и любимы. Пусть в доме каждой семьи будет тепло и уютно, а чудеса обязательно случаются», - поприветствовала зрителей председатель областного комитета Нина Суслонова.

Гостей мероприятия сопровождали волонтеры - студенты медицинского колледжа № 1. Они отвечали на вопросы, помогали с билетами и раздавали подарки.

Следующий такой праздник профсоюз проведет 27 декабря.