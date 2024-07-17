Свыше 2 млн поездок совершили студенты и школьники в автобусах «Мострансавто» с июня

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, самым популярным оказался маршрут № 21 «ст. Пушкино - Красноармейск», которым воспользовались 25,8 тысячи раз. Еще 24,2 тысячи поездок насчитали на автобусах № 344 «Химки - Москва» и 23,7 тысячи - на № 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка».

Карты «Стрелка» учащегося позволяют школьникам и студентам экономить на проезде от 50% до 99%. Важно вовремя пополнять баланс и иметь при себе документы, подтверждающие возраст.

В ведомстве напомнили, что по закону дети до 16 лет не всегда имеют право на бесплатный проезд. При этом принудительная высадка таких пассажиров запрещена.

«Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в соответствии с обстоятельствами случившегося», - отметили в министерстве.

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