Свыше 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в будни парки посещали от 239 до 365 тысяч человек в день. В субботу там отдохнули 389 тысяч гостей, а всего за выходные - 690 тысяч.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

На минувшей неделе 102 тысячи человек побывали в «Пехорке» в Балашихе, 66 тысяч - в центральном парке в Пушкино, 64 тысячи - в парке Толстого в Химках, 62 тысячи - в «Мира» в Мытищах и 49 тысяч - в Сестрорецком в Клину.

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