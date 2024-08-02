Свыше 2,6 тысячи подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году
Активный этап ремонтных работ в многоквартирных домах начинается в весенне-летний период в Подмосковье. В Мособлдуме поделились планами на текущий год и рассказали о проделанной работе.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, жители региона ожидают обновлений в своих подъездах. Даже такие, казалось бы, незначительные работы, как замена стеклопакетов, штукатурка и покраска стен, способны значительно изменить привычное пространство, придав ему свежий и современный вид.
Спикер регионального парламента отметил, что в программу ремонта подъездов в первую очередь попадают те, которые требуют наибольшего внимания.
«В этом году в Московской области планируется отремонтировать 2668 подъездов. В настоящий момент работы выполнены в 544 из них», - добавил он.
Во время своего визита в Реутов, совместно с главой округа Филиппом Науменко, Брынцалов осмотрел один из завершенных ремонтов в подъезде дома № 18 на улице Октября.
Ремонт включал в себя обновление входной группы, замену старых светильников на светодиодные, покраску потолков и стен, а также замену почтовых ящиков и плитки на первом этаже. Интерьер стал более стильным благодаря добавлению цветочных композиций, настенных часов, картин и зеркал.
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