Свыше 2,5 тысячи человек приняли участие в велозаезде в Волоколамске

Участникам велозаезда предложили три дистанции на выбор: 30, 60 и 100 километров. Для самых маленьких спортсменов подготовили трассы протяженностью четыре, восемь и 12 километров.

На финише всем любителям велоспорта подарили брендированную медаль, а победителям и призерам - памятные подарки от организаторов. В текущем сезоне велозаезда в Подмосковье пройдет еще три старта: 21 июля в Богородском округе, 25 августа в Серпухове и 22 сентября в Рузе.

Напомним, участники велозаездов могут ознакомиться с результатами на официальном сайте соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Один из крупных проектов - первый в Московской области манеж с полноразмерным крытым футбольным полем. Его строят в Домодедове.

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