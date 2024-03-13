13 марта 2024, 17:10

Свыше 2,4 миллиона льготников оформили социальные карты для бесплатного проезда в Подмосковье

Министерство социального развития Подмосковья
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Свыше 2,4 миллиона льготников оформили социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте в Подмосковье. Из них 50 тысяч выдали с начала этого года.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, социальные карты могут получить пенсионеры, инвалиды и другие льготники.

«В регионе бесплатным проездом по социальной карте пользуются свыше 2,4 миллиона льготников, только с нового года выдано порядка 50 тысяч социальных карт. Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей социальная карта оформляется проактивно, достаточно только подтвердить сведения в личном кабинете», - рассказала она.

В ведомстве добавили, что социальная карта также дает возможность пользоваться скидками на лекарства и продукты.

«В прошлом году социальный карты стали выдать детям-сиротам, тем самым мы заменили компенсацию проезда на льготу - это удобно, ведь раньше приемным родителям приходилось собирать чеки и справки для компенсации», - добавила Людмила Болатаева.

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Льготы Автобусы
13 марта 2024, 17:13
Подмосковье представило ИИ-проекты на выставке «Россия» на ВДНХ
Автор фото: Сергей Хакимов
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Представители Мингосуправления Московской области приняли участие в тематическом Дне искусственного интеллекта на выставке-форуме «Россия». Они поделилась ИИ-достижениями региона.

«На сегодняшний день в Подмосковье реализуется уже 30 проектов с применением ИИ в таких направлениях, как социальная сфера, здрав, городское хозяйство. Искусственный интеллект позволил сэкономить порядка 1,7 миллиарда рублей, которые раньше тратились на человеческие ресурсы», - подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Посетители стенда Подмосковья могут познакомиться с решениями, где применяется искусственный интеллект. Например, один из проектов - контроль чистоты общественных пространств. Нейросети внедрены в систему «Безопасный регион». С его помощью в онлайн-режиме можно анализировать обстановку и выявлять дефекты.

Еще один ИИ-проект реализуется на портале «Доброделе». Нейросеть распознает проблемы по фото или описанию, после чего предлагает подходящую тему сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Выставки Искусственный интеллект Выставка-форум «Россия»
13 марта 2024, 17:06
Ученики школы №25 в Балашихе украсили пряники и печенье для бойцов СВО
Телеканал «360»
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Кулинарный мастер-класс провели в школе № 25 в Балашихе. Дети расписали печенье и пряники для бойцов спецоперации в рамках «Недели добрых дел».

Учащиеся средних классов занялись росписью пряников и печенья. Другие ребята пекут блины и угощают ими участников клуба «Активное долголетие». Также школьники учатся плести маскировочные сети и пишут письма с словами поддержки военнослужащим на передовую.

Акция «Неделя добрых дел» проходит во всех школах Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева с 11 по 15 марта. К проекту присоединились 40 школ городского округа Балашиха.

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Дети Школы Активное долголетие
13 марта 2024, 16:47
Более 3,5 тысячи школьников Подмосковья написали региональные диагностические работы по физике
Министерство образования МО
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Более 3,5 тысячи обучающихся десятых классов с углубленным изучением физики в Подмосковье написали региональные диагностические работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Диагностические работы провели для повышения качества общего образования в регионе. С ее помощью определяют уровень освоения предмета, а по результатам выполнения дают рекомендации ученикам, которые позволят убрать «пробелы» в знаниях.

В работы по физике вошли 18 заданий разного уровня сложности от базового до повышенного. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за работу - 30. Чтобы работа считалась успешно выполненной, необходимо набрать 13 баллов. Результаты станут известны не позднее 19 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники Образование
13 марта 2024, 16:43
Коммунальные службы убрали более 500 незаконно размещенных объявлений в Подмосковье за зиму
Пресс-служба ГУСТ МО
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Коммунальные службы убрали 590 незаконно размещенных объявлений в Подмосковье за зиму. Их убрали с фасадов домов и опор освещения.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, яркие листовки на столбах и фасадах домов портят облик города, поэтому коммунальные службы следят за состоянием таких объектов и убирают рекламу. За зиму они устранили 590 таких объявлений.

Такие работ провели в разных округах Подмосковья, в том числе в Люберцах, где выявили свыше 100 таких нарушений.

В ведомстве напомнили, что незаконное размещение рекламы грозит штрафом до 30 тысяч рублей.

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Благоустройство

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