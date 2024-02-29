Свыше 2,2 миллиарда рублей потратят на модернизацию теплоснабжения в Подольске

Одним из ключевых пунктов программы является строительство тепловой сети от котельной Сыровский тупик до котельной Художественный проезд в рамках госпрограммы развития инженерной инфраструктуры.

Также запланирован капитальный ремонт шести участков тепловых сетей, включая пять в микрорайоне Климовск и один от котельной В Подольске по улице Гайдара. Все эти работы планируется завершить к концу 2024 году, до начала следующего отопительного периода.

Долгосрочная программа модернизации предусматривает капитальный ремонт котельной КСПЗ в микрорайоне Климовск к 2024–2026 годам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напоминал о важности подготовки к следующей зиме.

Полный перечень мероприятий для модернизации теплового хозяйства округа будет сформирован и включен в госпрограмму после верификации предложенных администрацией объектов. Также в планах проведение гидравлических испытаний на теплосетях в мае–июне для определения дополнительных мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».