Свыше 190 участков региональных дорог отремонтировали в Подмосковье за сезон

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«Сейчас работы продолжаются еще на 60 автомобильных дорогах. Хочется отметить, что по выбору жителей в рамках нацпроекта отремонтировали 40 региональных участков общей протяженностью более 160 километров», - рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

На данный момент работы полностью выполнили в 21 округе. Всего в 2023 году в порядок приведут около 280 региональных дорог протяженностью почти 900 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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