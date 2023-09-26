Свыше 19 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на портале «Добродел» за неделю

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Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, портал помогает быстро решать возникающие у жителей вопросы и обратиться к органам власти. Поделиться проблемой может любой желающий через специальную форму. Скачать обновленное приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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