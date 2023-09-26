Свыше 19 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на портале «Добродел» за неделю
Еще 19,1 тысячи новых пользователей зарегистрировались на портале «Добродел» за неделю. С его помощью жители Подмосковья могут получить все услуги и сервисы региона.
Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, портал помогает быстро решать возникающие у жителей вопросы и обратиться к органам власти. Поделиться проблемой может любой желающий через специальную форму. Скачать обновленное приложение можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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