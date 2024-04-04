Свыше 19 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании по благоустройству

В списке для голосования - 11 общественных пространств, включая территории возле улицы Марии Рубцовой, ДК «Фирсановка», озера «Черное», поселка Лунево, деревни Шемякино и скверов микрорайона Подрезково. Пространство, набравшее больше всего голосов, будет обновлено к 2025 году.

Голосование открыто для всех граждан России старше 14 лет и проходит на официальном сайте или через волонтеров, которые дежурят на улицах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год.

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