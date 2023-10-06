Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья прошли диагностику на рак полости рта с начала года

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, онкологические заболевания обнаружили у 315 пациентов.

«У 315 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 123 удалось обнаружить онкологию на ранних, первой и второй стадиях, все пациенты направлены на лечение», - сказала она.

Чтобы выявить заболевания полости рта, врач использует специальную лампу, под светом которой отклонение от нормы светится иначе. Диагностику проводят бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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