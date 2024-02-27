Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Покорми птиц»

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что жители Одинцовского округа всегда проявляли активность, но на этот раз количество участников превзошло все ожидания. Подольск и Ленинский округ заняли второе и третье места соответственно. Фирсов поблагодарил всех, кто помог птицам пережить зимние холода.

Он также выразил удовлетворение разнообразием программы акции, включающей в себя не только установку кормушек, но и участие в мастер-классах, фестивалях и флешмобах. Большинство мероприятий прошли в учебных заведениях Одинцова, таких как гимназия № 13, школа № 3 и образовательный центр «Флагман».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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